Еще одному николаевцу вручили подозрение за поддержку оккупантов

В Николаеве следователи объявили о подозрении местному жителю за поддержку вооруженной агрессии российской федерации в Украине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

«55-летний местный житель, используя запрещенную в Украине социальную сеть, распространял материалы, содержащие оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины, возражал ее относительно Украины, а также мужчина признавал правомерным временную оккупацию части территории Украины», – сказано в сообщении.

Противоправные действия мужчины разоблачили следователи Николаевского районного управления полиции совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований.

В настоящее время следователи Николаевского районного управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили гражданину о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации, глорификация ее участников»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.