В Николаеве оккупанты полностью разрушили 30 многоквартирных и 70 частных домов, они не подлежат восстановлению, – Сенкевич

В Николаеве в результате ракетных обстрелов 30 многоквартирных и 70 частных жилых домов разрушены до основания и восстановлению они не подлежат.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич на брифинге, передает «Укринформ».

– В Николаеве ракетными обстрелами разрушены или повреждены 874 многоквартирных и 1070 частных жилых домов. Из них 30 многоквартирных и 70 частных разрушены до основания и восстановлению не подлежат. Люди, которые остались без жилья, размещены в местах временного проживания, общежитиях и детсадах, - сказал Сенкевич.

По его словам, в настоящее время обеспечить этих людей отдельным жильем нет возможности. На сегодняшний день нет процедуры по покупке и строительству жилья пострадавшим.