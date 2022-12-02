С начала войны против Украины рф потеряла 12 кораблей и катеров Черноморского флота

C начала войны как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены. Это составляет более 15% довоенного боевого состава, представлявшего собой 74 корабля и катера.

Такие данные приводит «Проект», используя открытые источники.

В 1990 году Черноморский флот насчитывал 800 кораблей, из которых 274 были боевыми. Однако затем он стал сильно сокращаться — численность кораблей падала вплоть до 2014 года.

К началу войны с Украиной флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. Таким образом военных кораблей стало в пять раз меньше, по сравнению с советским периодом. Общий корабельный состав снизился в три раза. Вместе с патрульными катерами к февралю 2022 года ЧФ имел 74 боевые единицы.

Как подсчитал ранее The Insider, к началу конфликта в Украине Россия располагала в Черноморской зоне шестью дизель-электрическими подлодками, шестью крупными надводными кораблями, в том числе ракетным крейсером, 36 прочими кораблями и вспомогательными судами.

В январе 2022 года под предлогом учений в Черное и Средиземное моря пришли дополнительные силы из состава Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Шесть десантных кораблей пополнили черноморское соединение, остальные остались в Восточном Средиземноморье.

Украинские ВМС на февраль 2022 года включали один фрегат (находился в ремонте), 12 патрульных и сторожевых кораблей (включая один корвет) и чуть более десяти прочих кораблей, судов и катеров. Тем не менее, в противоборстве со страной, у которой, по сути, нет военно-морских сил как рода войск, российские моряки умудрились потерять флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва».

Напомним, 13 апреля ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник председателя ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В результате суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ снизился с 72 до 56.

Также ранее сообщалось, что в россии отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера «Москва». Официально в россии признали гибель пяти членов экипажа.