В Херсонской области в оккупированном селе российские десантники изнасиловали, а затем обезглавили женщину

В конце ноября российские десантники изнасиловали, а затем убили жительницу временно оккупированного села Большая Лепетиха Херсонской области.

Об этом сообщил генерал полиции Вячеслав Аброскин, который в настоящее время проходит службу в ВСУ.

«По словам местных жителей в последние дни ноября российские оккупанты-десантники, мобилизованные из рязанской области в/ч 41454, во временно оккупированном с. Большая Лепетиха Херсонской области изнасиловали, а затем убили местную жительницу. После убийства надругались над телом потерпевшей, отрезая части тела», - сообщил Аброськин.

По информации «Преступности.НЕТ», после изнасилования оккупанты обезглавили женщину.

Напомним, ранее оккупант рассказал об изнасиловании на Луганщине ребенка десятью военнослужащими россии.