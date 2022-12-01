«Сознательно принял гражданство Украины и являюсь ее патриотом»: Олигарх Новинский отреагировал на санкции СНБО

Экснардеп Вадим Новинский назвал санкции против себя преследованием за религиозные убеждения и заявил, что обжалует их применение в украинских и международных судах.

Об этом Новинский написал на своей странице в Facebook.

«Решение СНБО по применению ко мне персональных санкций я расцениваю как преследование за религиозные убеждения. Никаких других оснований для наложения санкций не существует. Уже много лет я ощущаю давление из-за своей принципиальной поддержки канонического православия в Украине и благотворительной помощи Украинской православной церкви», - написал он.

Он назвал себя патриотом Украины и добавил, что будет оспаривать решение о санкциях в судах.

«Я сознательно принял гражданство Украины и являюсь ее патриотом. Всегда выступал за мир, сохранение украинской государственности и территориальной целостности Украины. Бизнесы, акционером которых я являюсь, вносят существенный вклад в экономику и обороноспособность Украины. Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания, и я реализую это право как верующий и протодиакон УПЦ – Церкви, объединяющий миллионы граждан Украины и действующий на законных основаниях. Считая санкции незаконным преследованием из-за религиозных убеждений и последовательной поддержки УПЦ, буду обжаловать их применение в украинских и международных судах», - написал Новинский.

После оккупации Мариуполя Вадим Новинский решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.

Как известно, бывший ЧСЗ, а ныне «Николаевская верфь СМГ» входит в компанию «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.