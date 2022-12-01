«рф настроена и дальше убивать украинцев»: США о готовности путина к переговорам

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил брифинг в пятницу, что Россия не проявляет никаких признаков готовности завершить развязанную ею войну в Украине путем переговоров.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на USA Today.

Ранее в пятницу спикер кремля дмитрий песков заявил, что владимир путин «всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения интересов россии», но москва отвергает условие вывода войск из Украины.

«Я бы с осторожностью относился ко всему, что выходит из кремля, когда речь идет о подобных заявлениях. Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов сесть за стол переговоров и закончить эту войну», – подчеркнул Кирби.

Он сказал, что наиболее заметным действием, которым Путин мог бы показать настроенность на переговоры, был бы вывод российских войск из Украины и прекращение обстрелов украинской инфраструктуры.