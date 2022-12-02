В TikTok рекламируют ПВК Вагнер, ролики становятся вирусными

В сервисе TikTok появилась реклама российского ЧВК «Вагнер». В видео прославляется частная военная кампания и наемники.

Об этом говорится в исследовании компании NewsGuard.

Аналитики компании обнаружили в сервисе 160 роликов, где демонстрируется или изображается насилие со стороны вагнеровцев. Из них 14 посвящены смертной казни заключенного Евгения Нужина.

Известно, что TikTok запрещено видео с моментами насилия. Впрочем, ролик вагнеровцев не был изъят.

Также специалисты нашли 500 видео с призывами к насилию и убийству украинцев, ведь они якобы «нацисты». В пяти аккаунтах были ссылки на внешние сайты, где «Вагнер» регулярно публикует объявления о вербовке боевиков. Такие ролики нарушают два правила TikTok.

Кроме того, в компании обнаружили 10 хештегов, которые использовались в видео, прославляющих «Вагнер».

В свою очередь, официальный представитель TikTok в ответ на исследования сказал, что в правилах сообщества четко указано, что сервис не позволяет людям использовать платформу для угроз или подстрекательства к насилию, а также для обмена нападками или оскорблениями на основе национальности людей или других защищенных характеристик.

«Мы будем принимать меры по контенту, который нарушает эти правила», - отметил он.

Справка:

Частная военная компания Вагнера, ЧВК Вагнера, группа Вагнера — незаконное вооруженное формирование, комплектуемое наемниками. Создана в 2013 году в российской федерации для участия в вооруженных конфликтах без привлечения регулярных войск. С 2022 года упоминается также под названием ППК Лига.

Участвует в боевых действиях, в частности, на востоке Украины с 2014 года и во время полномасштабной войны против Украины на стороне россии, в Сирии на стороне союзника россии режима Асада, в Судане. Участники группы подозреваются в многочисленных военных преступлениях, в преступлениях против человечности и т.п., в частности, на территории Украины. Включена в санкционные списки США, Европейского Союза и Японии. Состоит из наемников и завербованных заключенных.