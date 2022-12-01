ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Министр Резников посетил Чернобаевку

Уже 283-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 декабря, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 3 декабря.

Информация постоянно обновляется:

16:21 Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного Олешки (Херсонская область), сообщили в Центре национального сопротивления.

«Так, были вывезены все представители оккупационной администрации и полицейские. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей. Заметим, что раньше коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству», – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион на период операции ВСУ по его освобождению.

15:22 Министр обороны Алексей Резников посетил международный аэропорт «Херсон» в освобожденной Чернобаевке.

«Это остатки вывески международного аэропорта ХЕРСОН в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились. Удачи!» – написал министр и опубликовал фото из аэропорта.

These are the remains of the Kherson (ХЕРСОН) International Airport.

russians will understand the first 3 letters of the city name without a translator… this is the only thing they can get from 🇺🇦

Many of them,now fertilising our fields,have already learned this.

Best of luck! pic.twitter.com/3kK6AA2vLc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 3, 2022

14:56 Пошли отбои воздушных тревог.

14:48 Карта воздушных тревог на данный момент выглядит так.

13:19 В Николаевской области также объявлена воздушная тревога.

12:44 Из-за активности вражеской авиации на Востоке Украины объявлена воздушная тревога.

В то же время, по словам спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, в настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся 18 российских кораблей.

- Сейчас на боевом дежурстве также находятся четыре ракетоносителя, два из которых – подводные. Это 24 ракеты класса «Калибр», которые готовы к использованию. Надо понимать и осознавать, что враг может наносить массированные ракетные удары, - подчеркнула Гуменюк.

11:57 Грузовик и УАЗ оккупантов были уничтожены точным выстрелом миномета.

11:51 ВСУ постепенно продавливают защиту оккупантов в направлении Сватово-Кременной, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на этом направлении бои продолжаются тяжело и за каждые 100 метров, потому что у россиян было время на подготовку. Гайдай добавил, что оккупанты продолжают укрепляться и свозить свежемобилизованных, но ВСУ медленно и уверенно двигаются вперед.

11:32 В течение 2 декабря российские оккупанты 28 раз обстреливали территорию Херсонщины, уточнил начальник Херсонской ОВА.

Под вражеским огнем снова оказались мирные населенные пункты области.

В Херсоне из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер.

За прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранения получил один человек.

10:07 За минувшие сутки из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии российская армия обстреляла населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, в пгт Козацкое мужчина погиб на собственном подворье во время вражеского артиллерийского обстрела, сообщили в полиции.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, взрывы раздавались в микрорайоне Корабел, там повреждены многоэтажки, школа, АЗС, в некоторых домах перебило газовые трубы, пылал рынок, в квартирах выбиты окна и разбиты балконы, снаряды падали на футбольных и детских. Также в городе повреждены электросети.

Еще полиция открыла уголовное производство по факту подрыва на вражеской мини вблизи села Новая Каменка двух мужчин, жителей Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

От жителей пгт Архангельское в полицию массово поступают заявления об уничтоженном имуществе в результате российских обстрелов. Люди сообщают о частичном или полном разрушении квартир, домов, хозяйственных построек, магазинов, сожженных автомобилей и сельхозтехники.

По всем фактам российской агрессии против мирного населения правоохранители открыли в сутки 41 уголовное производство по статье 438 УКУ.

09:01 В Соледаре 2 декабря оккупанты убили одного гражданского, сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также в области из-за вражеских обстрелов получили ранения четверо граждан.

08:58 В Херсоне сообщают о взрывах.

08:57 За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область, пострадал один человек.

08:53 В Генеральном штабе ВСУ обнародовали общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 декабря:

– личного состава – около 90600 (+510) человек ликвидировано, – танков ‒ 2917 (+1), – боевых бронированных машин ‒ 5886 (+3), – артиллерийских систем – 1906 (+1), – РСЗО – 395 (+0), – средства ПВО ‒ 210 (+0), – самолетов – 280 (+0), – вертолетов – 263 (+1), – БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8), – крылатые ракеты ‒ 531 (+0), – корабли /катера ‒ 16 (+0), – автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8), – специальная техника – 163 (+0).

Данные уточняются.

08:44 Россияне также ночью обстреляли Запорожскую область.

08:32 Оккупанты ночью продолжали интенсивно обстреливать из артиллерии Никопольский район.

08:39 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, противник не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники оккупантов для комплектования подразделений, понесших потери.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям наших войск вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Республика белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. В частности, на ее полигонах идет подготовка отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации.

На Слобожанском направлении обстрелов из артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Стрилеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово и Черняков Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка в Луганской области. Нанес авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Красногоровка, Красногоровка, Красногоровка, Мариуполь. Также враг нанес авиаудары неподалеку от населенных пунктов Верхнекаменное, Соледар и Споирное.

В Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Красное, Терноватое, Волшебное, Гуляйпольское и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции наших войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. оккупанты не прекращают обстреливать пригород и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский вертолет и 6 БПЛА типа «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта российских оккупантов.

08:32 В соцсетях появилось видео из Казани с бунтом десятков мобилизованных, которые покинули военную часть.

За последние месяцы в соцсетях были опубликованы десятки видео с возмущенными мобилизованными из разных городов россии.

01:15 На оккупированной части области был взорван большой склад боеприпасов.

«Детонация боекомплекта как следствие опрометчивого курения на противоположном берегу», – написал в Telegram глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

«Спасибо Силам обороны Украины!», - добавил Евтушенко.

2 декабря украинские бойцы установили точное месторасположение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в оккупированных Пологах (Запорожская область) и благодаря артиллерийскому подразделению уничтожили его. ВСУ нанесли удар по позициям россиян неподалеку от села Терпиння в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

00:45 Российские войска в ночь на 3 декабря обстреляли Херсон, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением, сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Российские захватчики обстреляли Херсон – повреждены электросети. Город снова остался без света», – написал он.

Янушевич отметил, что энергетики приступили к ремонтным работам.

00:25 Во временно оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество захоронений на главном городском кладбище.

Соответствующие снимки со спутника опубликовала компания Maxar Technologies в Twitter.

Речь идет о могилах именно на кладбище «Старокрымское». Оно расположено на западной окраине города.

В компании опубликовали снимки с 29 марта 2022 года и с 30 ноября. На них заметно, как увеличились масштабы захоронений.

Главный городской метеор (Старокримский) на восточной стороне #Мариупола had had significant expansion of numbers of graves . Satellite images от March 29, 2022 (влево) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

00:15 Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне со своей территории совершили 76 обстрелов территории области.

Оккупанты вели обстрелы Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Белопольской и Краснопольской общин.

Российские военные использовали системы залпового огня, ствольную артиллерию и гранатометы. В Краснопольской общине оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

В результате враждебных действий есть разрушение на складах. Люди не пострадали.