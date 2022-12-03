Оккупанты свезли в Мелитополь учителей из Дагестана и угрожают родителям отбирать детей

Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих педагогов, которые должны русифицировать украинских детей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Большинство украинских учителей отказались сотрудничать с врагом. Следовательно, россияне завозят своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.

На этот раз в Мелитополь отвезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах.

В то же время враг проводит рейды по выявлению детей, которых родители не отпустили к «учебе» и не записали в российские ячейки пропаганды. Родителям таких детей угрожают лишением родительских прав, чтобы заставить их отдать ребенка», – говорится в сообщении.