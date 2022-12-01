В британской разведке рассказали, почему оккупанты продолжают наступление на Бахмут при больших потерях

Оккупанты продолжают направлять значительную часть своих совместных военных усилий и огневой силы вдоль примерно 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города Бахмут в Донецкой области, поскольку город имеет для рф символическое значение.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В возведении британской разведки отмечается, что план россии, скорее всего, состоит в том, чтобы оцепить город тактическим наступлением на север и юг. В последние дни, вероятно, россия добилась небольших успехов на южном направлении этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от заболоченной местности вокруг малой реки Бахмутка.

По данным британской разведки, с начала августа 2022 года россия сделала Бахмут приоритетным направлением своих наступательных операций. Захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит рф угрожать крупным городским Краматорским и Славянским районам.

«Тем не менее, кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для россии», - считают в Минобороны Британии.

Напомним, как в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские усилия вокруг Бахмута показывают, что москва не сделала выводы из предыдущих кампаний с большим количеством жертв.