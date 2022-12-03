СБУ сообщила о подозрении еще пяти организаторам «референдумов» в Луганской области

СБУ объявила подозрение пяти так называемым «депутатам народного совета лнр III созыва», способствовавшим принятию псевдозакона о фейковом «референдуме» в захваченных районах Луганщины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В сентябре 2022 года они инициировали его голосование и после этого обратились к главарю террористов Пасечника о подписании незаконного документа.

Установлено, что среди фигурантов – родственник «мэра Луганска», который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией рф.

За это они получили «мандаты» в созданном агрессором «народном совете лнр».

Находясь на «должностях», способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита.

Кроме принятия незаконных «актов» активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали «проголосовать» за вхождение в состав России.

Также они ездили по «избирательным округам», где лично агитировали местных жителей совершить свой «выбор» в пользу страны-агрессора.

В организации псевдореферендума «помогали» кураторы – представители путинской партии «единая россия» и кремлевские пиар-технологи.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области. Впрочем, в СБУ заявили, что установили места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что большинство коллаборантов, организовавших «референдумы» и занимавших руководящие должности, сбежали из Снигиревки вместе с оккупантами.