В ОК «Юг» объяснили, почему россия бъет по инфраструктуре Херсона: «Их это раздражает»

Враг продолжает огневую работу с левого берега Днепра, чтобы держать в напряжении все население деоккупированных территорий.

Об этом в эфире национального телемарафона начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

- Как бы ни хотелось порадоваться тому, что восстанавливаются элементы инфраструктуры, в том числе и критической, надо помнить, что гибридная война имеет свои признаки и информационный фронт. Именно эти сообщения раздражают врага, и он пытается немедленно среагировать. Как только восстановили электричество в Херсоне, россияне начали бить по соответствующим объектам инфраструктуры, - отметила спикер.

По словам Гуменюк, на остальной деоккупированной территории продолжаются стабилизационные мероприятия. Гражданскому населению лучше быть очень осторожными и наблюдательными, потому что многие участки освобожденной территории все еще остаются опасными.

Напомним, российские войска в ночь на 3 декабря обстреляли Херсон, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением.