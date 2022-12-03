«Имеют возможность быстро восстановить человека»: Буряты отправили на помощь оккупантам юрты с шаманами

Из Бурятии выехали представители некого «Гуннского фонда», которые везут российским военнослужащим три юрты для спасения при помощи шаманских обрядов.

Об этом пишет «Сибирь.Реалии».

По словам представителей такой инициативы, такие юрты 16 веков назад использовали для военных походов.

— Почему именно юрта? Это удобно: ее всегда можно быстро развернуть, или сложить обратно и перевезти и в ней можно проводить шаманские обряды. Только шаманы могут, например, душу возвращать. Бывает такое, что человек испугался, под взрыв попал или еще что-то. Шаманы имеют возможность быстро восстановить человека. Или если получил ранение, сотрясение головного мозга, то баряшины (костоправы – прим. ред.) могут на месте оперативно помочь — поправить позвоночник или еще что-то сделать, — рассказал председатель «Гуннского фонда» Олег Булутов.

По замыслу организаторов, юрты должны быть как можно ближе к территории, где ведутся боевые действия, но в то же время находиться в безопасном месте.

— История повторяется. Когда-то наши предки — великие гунны — разгромили готов, защищая славян. Как видите история, произошедшая 16 веков назад, сегодня повторяется. Мы уже провели несколько тайлаганов (ритуал чествования богов — прим. ред.) с февраля: за прекращение войны, за победу. И сейчас мы хотим приехать с гуманитарной миссией. С древних времен такая медицинская практика существовала, особенно в походных, экстремальных условиях, — считает Булутов.

Но через время юрты передумали ставить в оккупированных регионах Украины. Другой член «Гуннского фонда» Эрдэм Тапхаев заявил, что юрты решено разместить в ростовской области рф из-за угрозы ударов со стороны ВСУ. По его словам, информация о юртах «просочилась» в Украину.

– Даже взрыв Крымского моста был бы ничто по сравнению с этим возможным (нападением). Информация бы по всему миру распространилась, - сказал Тапхаев.

Издание также отмечает, что Бурятия — лидер среди регионов восточной части россии по числу погибших на войне в Украине. СМИ по состоянию на 18 ноября удалось выяснить, что в войне с Украиной погибли не менее 340 жителей Бурятии.

Стоит еще отметить, что почти на протяжении всей войны поступают сообщения об ужасной медицинской поддержке оккупантов, дефиците медикаментов, примитивных аптечках захватчиков.

Напомним, что ранее в рф шаманы пытались уберечь оккупантов и проводили обряды для защиты оккупантов от пуль.