Командующий Объединенных сил заверил, что ВСУ готовы адекватно отреагировать на угрозу со стороны Беларуси

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что ВСУ готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления войск в Беларуси.

Видеокомментарий Наева опубликован на странице Комендования Объединенных сил ВСУ.

- Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Так что мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию. Сейчас угрозы со стороны Беларуси еще нет. Работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы, -заеврил Наев.