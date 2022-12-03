Командующий Объединенных сил заверил, что ВСУ готовы адекватно отреагировать на угрозу со стороны Беларуси

прочтения: 251
03.12.2022 16:49

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что ВСУ готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления войск в Беларуси.

Видеокомментарий Наева опубликован на странице Комендования Объединенных сил ВСУ.

- Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Так что мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию. Сейчас угрозы со стороны Беларуси еще нет. Работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы, -заеврил Наев.

По его словам, если возрастет военная угроза со стороны Беларуси, предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб.

Фотофакт