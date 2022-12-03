Николаевские морпехи показали видео, как их РСЗО ведут огонь по оккупантам

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского опубликовала видео, как артиллеристы бригады ведут огонь по оккупантам на Востоке Украины.

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Артиллеристы-реактивщики 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского продолжают искусно пепелить оккупантов на Востоке. Драйвовое видео о том, как «душевно и по-домашнему» наши защитники выжигают российских террористов-захватчиков из украинского Донбасса», - говорится в сообщении.