Российское командование скрывает причины гибели «мобиков» перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

Сибирячка рассказывает мобилизованному мужчине, которого отправили воевать на Донецком направлении, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах. И больше удивляет родственников официальная причина гибели.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (о причине гибели - прим.): «Уснул и не проснулся»… Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… «Уснул и не проснулся». Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…» – жалуется женщина.

Мужчина считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую на россии планируют провести в декабре.

«Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше», – объясняет он жене.

Мол, «новобранцы» и так деморализованы. Часть из них калечат себя и даже не доезжают до войны.

Делитесь своим опытом пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске:

«Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…».

В СБУ отметили, что из тех оккупантов, кто доехал на войну в Украине, погибли уже более 90 тысяч. Так что россиянам, которые хотят вернуться домой не в цинковом гробу, в ведомстве напоминают о «горячей линии» +380936886888. Позвонив по этому номеру, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен.