«Крыша едет уже»: Оккупант пожаловался на бессмысленность войны

Российский военнослужащий на Харьковском направлении жалуется другу, что сможет вернуться домой только по окончанию войны, смысл которой ни он, ни его сослуживцы не понимают.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Крыша едет уже. Сегодня к нам приехал п*дар-полкан, короче, сказал: «них*я, никто не поедет домой, нах*й». Залупу на вортник, нах*й, пока вся эта хрень не закончится, нах*й. … И второй, третий батальон, который в Коврове сидит, нах*й, их домой, нах*й, распускают. Даже менять нас не хотят, нах*й, – говорит оккупант.

Оккупант говорит, что после Херсонской области его отправили в Харьковскую область и жалуется на постоянные обстрелы.

– Я тебе говорю, нас, грубо говоря, бл*, 200-300 метров и хохлы *башат сидят, нах*й. У нас тоже ценный вопрос, вообще тут п*здец: за кого, нах*й, воюем, вообще чё воюем, бл*, для кого, нах*й? … Да и сейчас, где мы стоим – вообще, бл*, не понимаем смысл то, что мы здесь. Здесь по сути работает только техника, бл*.

– Ну, одна артиллерия еб*шит, – добавляет собеседник.