Еще двое оккупантов заочно получили по 12 лет тюрьмы за пытки и грабеж украинцев

Еще двое военнослужащих рфпризнаны виновными в нарушении законов и обычаев войны во время оккупации Киевщины (часть 1 статьи 438 УК Украины). Они приговорены к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

В суде доказано, что в начале марта 2022 военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады с рф в/ч 46108 г. Улан-Удэ, находясь в селе Бузове Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети.