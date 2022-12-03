Еще двое оккупантов заочно получили по 12 лет тюрьмы за пытки и грабеж украинцев

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03.12.2022 22:26

Еще двое военнослужащих рфпризнаны виновными в нарушении законов и обычаев войны во время оккупации Киевщины (часть 1 статьи 438 УК Украины). Они приговорены к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

В суде доказано, что в начале марта 2022 военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады с рф в/ч 46108 г. Улан-Удэ, находясь в селе Бузове Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети.

«Военнослужащие страны-агрессора ворвались в частный дом. Угрожая оружием, они избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей, которым также угрожали применить оружие.

После издевательств и угроз осужденные завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим», – рассказали в прокуратуре.

Фотофакт