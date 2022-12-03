Россия украла на оккупированных украинских землях пшеницу на один миллиард долларов

Согласно исследованию NASA Harvest рф украла украинского зерна минимум на один миллиард долларов США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исследование дает представление о том, что происходит на оккупированных территориях, где информация жестко контролируется. Оно использует модель машинного обучения, которая обнаруживает изменения текстуры и цвета на основе временных рядов спутниковых изображений для нанесения на карту места собранного или несобранного урожая.

Агентство отмечает, что с неподконтрольных Украине территорий было собрано около 6 миллионов тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях, а несобранные площади в основном располагались вдоль линии фронта.

Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, хранившиеся на складах.

Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

Команда NASA Harvest подсчитала, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 миллионов тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает другие ведущие прогнозы.