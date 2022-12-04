Иран признал гибель 200 человек во время протестов и попросил россию помочь подавить восстание

Иран обратился к россии за помощью в подавлении народного восстания и попросил предоставить технику для борьбы с протестами, а также направить советников для обучения.

Об этом сообщает телеканал Iran International со ссылкой на секретные документы, пишет Инсайдер.

Также МВД Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако данные расходятся с информацией, которую предоставили правозащитники (около 460 погибших).

По данным канала, иранский режим готовится к долгосрочной конфронтации с протестующими и обеспокоен ограниченными ресурсами в живой силе и в технике. При этом Тегеран полагается на информацию из москвы для оценки ситуации внутри республики. Информация из документов подтверждает ранние заявления Белого дома.

В октябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже заявляла, что москва может помогать Исламской Республике, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций. В ответ Иран продолжает поставлять оружие рф для войны с Украиной.

«Доказательства того, что Иран помогает россии развязывать войну против Украины, очевидны и общедоступны. Чем более изолированными страны становятся, тем они становятся ближе. Наше послание Ирану очень и очень ясно: прекратите убивать своих людей и прекратите посылать в россию оружие, чтобы убивать украинцев».

Тогда официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Белый дом уверен в том, что Россия помогает Ирану в подавлении протестов:

«Мы знаем, что они могут рассматривать возможность какой-то поддержки Ирана с протестующими. И, к сожалению, у россии есть опыт в этом».

По его словам, это еще один пример того, как россия и Иран сейчас работают вместе, нарушая не только права человека и гражданские права людей в Иране, но и подвергая еще большей опасности жизни украинцев.

Полиция нравов арестовала 22-летнюю Махсу Амини 13 сентября в Тегеране якобы за нарушение строгого закона страны о ношении хиджаба, у девушки были видны волосы. Семье сказали, что ее выпустят из полицейского участка после «сеанса перевоспитания». Она скончалась в иранской больнице 16 сентября. Свидетели сообщили, что Амини избили в фургоне для задержанных, но полиция это отрицает. Врачи диагностировали у Амини инсульт и сердечный приступ, ее почки отказали, и девушка впала в кому. Правоохранители настаивают, что она погибла из-за проблем с сердцем. Официальные лица также отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто обнаружились проблемы с сердцем.

После этого на западе Ирана вспыхнули протесты. Силовики применяют насилие против демонстрантов, есть убитые и раненые. Всего с начала волнений было арестовано около 18 тысяч человек, вынесено несколько смертных приговоров, ни один из них еще не был приведен в исполнение. По данным организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), с 17 сентября в ходе протестов погибли 462 протестующих и 61 силовик.