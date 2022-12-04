На российском госТВ объявили Зеленского Антихристом: «Он с дьяволом заключил договор!»

Российские пропагандисты прямо на государственном канале рф объявили Президента Украины Владимира Зеленского Антихристом.

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Ведущие и приглашенные «политические эксперты» на полном серьезе обсуждали, что Зеленский – это Антихрист, а его правление должно быть признано церковью, как приход Антихриста на землю.

— Надо акценты ставить конкретно. Я думаю, православная церковь должна провозгласить Зеленского, как официальный приход Антихриста. Этот человек с точки зрения православия — классический Антихрист! Мы должны забыть эту фамилию Зеленский! (...) Он с дьяволом заключил договор и он претворяет в жизнь то, что заключил! – сказал один из выступающих.

Впрочем, один из гостей не согласился с мнением ведущих, отметив, что Зеленский – это не Антихрист, что мужчина назвал «лестью», а «маленький чертеночек».

Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский предложил топить украинских детей в реке. Сначала его отстранили от работы на канале, но позже восстановили, оправдав.