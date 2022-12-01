ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ отразили атаки врага в районе 17 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей

Уже 284-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 3 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 декабря.

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09:05 Завербованный в ЧВК «Вагнер» российский зэк рассказал, как стал наемником.

08:46 Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опыптне, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Относительно потерь российских оккупантов. По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября этого года 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.

08:01 Последствия обстрела села в Запорожской области.

07:14 Ночью россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села Днепропетровской области.

06:52 Меткое попадание по скоплению живой силы противника.

01:05 Бойцы ВСУ подняли первый флаг Украины на левобережной части Херсонской области, сообщило подразделение «Карлсон» в фейсбуке.

«Этот флаг подняли бойцы спецподразделения «Карлсон» – это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонской области. Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!», – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что украинский флаг установлен на стреле речного портового крана, и благодаря этому он виден на сотни метров вокруг.

00:20 В Запорожье ночью, 3 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Жителей города просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.