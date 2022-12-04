Оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины, обошлось без пострадавших

Оккупанты в течение субботы, 3 декабря, и ночью, 4 декабря, обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В субботу, 3 декабря, в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины. Пострадавших нет.
В воскресенье ночью, 4 декабря, в 02:40 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.