В разведке США заявили, что россия тратит боеприпасы быстрее, чем может их производить

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности рф производить их.

Об этом сообщает NBC News.

«Я не думаю, что могу назвать точные цифры, но (Россия, ред.) достаточно быстро (тратит боеприпасы, ред.). Имею в виду, что на самом деле чрезвычайно быстро. И по нашему мнению, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Поэтому для них это будет сложная задача», - заявила Хейнс.

При этом, по ее словам, высокоточные боеприпасы россия использует даже быстрее, чем обычные.

Напомним, в ГУР заявляли, что россия уже использует стратегический запас некоторых видов вооружения.