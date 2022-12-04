В американской разведке ожидают, что ВСУ не снизят темпы зимой, и к российскому «контрнаступлению» относятся со скептицизмом

Американская разведка ожидает, что в ближайшие несколько месяцев в Украине снизится темп ведения боевых действий, а украинские силы не снизят свободу до сопротивления, несмотря на атаки россии на ее электросеть и другую критически важную инфраструктуру.

Об этом на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана в субботу заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, пишут Reuters .

Она отметила, что американская разведка уже наблюдает "определенное снижение темпов конфликта", которое, как ожидается, длится следующие несколько месяцев. В это время и Украина, и Россия будут пытаться подготовиться к предстоящему контрнаступлению.

«На самом деле у нас есть определенный скептицизм относительно того, будут ли россияне действительно готовы это ( контрнаступление ) сделать. Я думаю, что украинцы будут более оптимистично настроены по этому вопросу», – отметила Гейнс.

Директор Национальной разведки США отметила, что целью ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, которые начались с октября, частично был подрыв воли украинцев к сопротивлению.

«По моему мнению, никаких доказательств того, что она ( воля к сопротивлению ) прямо сейчас, на нынешнем этапе, была взорвана, нет», – добавила она.

Гейнс одновременно предположила, что со временем влияние ударов по энергоинфраструктуре Украины может оказаться более очевидным.

«Насколько это повлияет, будет зависеть от того, на что они ( россия ) пойдут, на что они способны, насколько устойчива будет критическая инфраструктура ( Украина ), насколько мы сможем помочь им ее защитить. Экономика Украины страдает очень сильно… Очевидно, что разрушение энергосистемы повлияет и на нее», – отметила глава разведки США.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Милли, где поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности.