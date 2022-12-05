В Microsoft считают, что россия планирует усилить кибератаки на Украину и союзников

Москва планирует активизировать свои киберусилия по давлению на источники военно-политической поддержки Украины.

Об этом заявили в Microsoft.

Генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс призвал клиентов готовиться к большему количеству российских кибератак зимой.

По его мнению, недавняя хакерская атака российской военной разведки в Польше с использованием программы-вымогателя может быть предвестником дальнейшего распространения кибератак рф за пределы Украины.

Вместе с ударами по гражданской инфраструктуре Украины произошли «дополнительные» кибератаки на украинские и иностранные цепи поставок, а также «операции влияния с помощью кибертехнологий».

По его словам, эти усилия направлены на то, чтобы подорвать политическую поддержку Украины со стороны США, ЕС и НАТО, а также ослабить уверенность и решительность украинцев.

Уоттс заявил, что попытки россии усилить несогласие среди населения, например, из-за высоких цен на энергоносители и инфляцию в Европе, оказали ограниченное влияние, но они «предвещают то, что может стать расширенной тактикой зимой».

По словам Уоттса, россияне пытаются распространять определенные нарративы в Интернете через связанные с государством средства массовой информации и аккаунты в социальных сетях, в частности, чтобы подорвать доверие к избранным должностным лицам и демократическим институтам.