Оккупанты сбросили на позиции николаевских морпехов аэрозольные гранаты – они запрещены как химическое оружие

Российские оккупанты в Украине используют запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты «К-51».

Об этом сообщает 36-я ОБрМП.

Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты.