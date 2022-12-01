Оккупанты сбросили на позиции николаевских морпехов аэрозольные гранаты – они запрещены как химическое оружие

Российские оккупанты в Украине используют запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты «К-51».
Об этом сообщает 36-я ОБрМП.
Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты.
«Однако, даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу и к каким бы террористическим методам не прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать», - говорится в сообщении.