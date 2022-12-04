Оккупанты с 1 января собираются вывести гривну из обращения на Луганщине

В Луганской области российские захватчики планируют с 1 января вывести из обращения гривну.

Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации в Telegram.

Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет только в рублях. Наличные в гривне можно будет обменять на рубли в отделениях банков, отметили в ОВА.

Кроме того, так называемое правительство «ЛНР» установило тарифы на коммунальные услуги в оккупированных Северодонецком, Лисичанском и Кременском районах.

«Тарифы введены задним числом. К примеру, в Северодонецке – с июля. Но хорошо, если человек хотя бы воспользовался этими услугами. А так тариф на вывоз мусора установлен, а мусор с начала лета не вывозится. Платить за то, что один раз в несколько недель в одном районе показательно забирают кучу образовавшегося за полгода мусора? Не лучшее удовольствие», – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что с июля также нужно платить за воду, которую только в некоторые дома дали в сентябре-октябре.

«Да и чем рассчитываться, если зарплату выдают только избранным? Люди еще ничего не успели понять, как уже должны россии», – резюмировали в пресс-службе ОВА.

Ранее сообщалось, на Луганщине оккупанты вдвое занизили курс гривны, чтобы обокрасть население, при этом цены на продукты продолжают расти.