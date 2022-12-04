Поддержка войны среди населения россии падает, и сохранять ее будет все сложнее.

Об этом говорится в ежедневном возведении британской разведки .

Министерство обороны Великобритании ссылается в своем отчете на опубликованные «Медузой» результаты закрытого социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны по заказу Кремля. Они показали, что за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% опрошенных россиян, а за продолжение войны только 25%.

Эти данные совпадают с октябрьским опросом российской социологической компании «Левада-Центр» – переговоры с Украиной хотят 57% опрошенных (в ноябре этот показатель сократился до 53%).

Еще в июле российские опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% респондентов.

Британская разведка считает, что изменение в отношении россиян к войне напрямую связано с мобилизацией, объявленной владимиром путиным в сентябре.