На Луганщине оккупанты показательно казнили несколько местных жителей, – Стерненко 21+

В Луганской области российские оккупанты публично казнили мирных жителей.

Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко на своем канале в Telegram.

«В Луганской области российские ублюдки публично казнили гражданских. Показательно, чтобы все это увидели. И мир должен это видеть. Настоящую мерзкую русскую рожу нелюдей, щеголяющих своими зверствами», - написал Стерненко.

На опубликованных фото повешены мужчины. Им надели таблички с надписями «Предатель луганского народа» и «Он передавал сведения врагу СМЕРШ».

Напомним, в Херсонской области в оккупированном селе российские десантники изнасиловали, а затем обезглавили женщину.