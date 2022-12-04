«Дискредитация армии»: Россиянина оштрафовали за пост в Instagram про сон с Зеленским и ВСУ

На жителя российского города Чита Ивана Лосева составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии за пост с описанием сна про ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то... лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским. Всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня, и говорит: «О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!», я ему отвечаю: «Героям слава!». Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: «Так, отпустите его, всех остальных расстрелять». И в этот момент я просыпаюсь, не успев сделать с ним фотку», — описывает свой сон лосев.

Скрин с описанием сна и еще 5 сторис были приложены к материалам дела.

Как сообщает ASTRA, донос на Лосева написал оперуполномоченный УФСБ РФ по Забайкальскому краю старший лейтенант Д.В. Волков. Об этом говорится в материалах дела.

«Какой-то ФСБшник из Забайкальского края — это почти 400 км от моего города — меня обнаружил. Он следил за мной в Instagram чуть ли не с мая, и на полном серьезе переписывал то, как я описываю свой сон. По-моему, они только сильнее дискредитируют армию своими действиями», — рассказал Лосев проекту.

Напомним, жительницу Казани Светлану Потеряхину оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом стало то, что 24 сентября она вышла на акцию против мобилизации с плакатом «Я люблю своего папу».