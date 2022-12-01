Ермак сравнил битву за Бахмут с кадрами Первой мировой войны и выразил соболезнования из-за гибели грузинских добровольцев

Ликвидированные оккупанты на Бахмутском направлении Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что за город Бахмут каждый день идут жестокие бои, а оккупанты при этом даже не забирают трупы своих убитых солдат.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Бахмут – оборона стратегического города продолжается. Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не уносят с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести... Наши воины и добровольцы сдерживают нашествие. К сожалению, мы тоже теряем своих», - написал он.

Ермак напомнил, что в последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады.

«Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах. Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также спасибо за то, что в эти дни мы сражаемся вместе. Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут – город титанов», - резюмировал глава ОП.

Напомним, ранее британская разведка сообщила о значительных потерях мобилизованных кафиров в Луганской и Донецкой областях.