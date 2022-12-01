В ВСУ заявили, что оккупанты меняют тактику и пытаются окружить Бахмут, но Силы обороны все видят

Украинские военные исключают возможность окружения Бахмута российскими оккупантами. Ситуация на этом направлении тяжелая, однако контролируемая ВСУ.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

- Это их главная цель, когда не выходит взять в лоб, то окружить. Там очень тяжелая ситуация, но контролируемая. Командование видит характер их действий, их намерения, и, в частности, за прошедшие сутки был передан серьезный «привет» от нашей артиллерии, в том числе новейшими высокоточными системами, чтобы несколько охладить их пыл в окружение наших подразделений, - сказал он.

Спикер отметил, что украинские войска продолжают сдерживать атаки россиян.

Также, по словам Череватого, враг меняет тактику боевых действий и пытается действовать малыми группами.

- Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично менять тактику. В частности, на Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК «Вагнера» создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций и пытаются проникнуть в окопы, - объяснил он.

Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать врага и предусматривать такие действия оккупантов.

- Мы отслеживаем эти изменения (тактики - ред.), у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по сути онлайн видим поле боя. Уже знаем, как нам легче отследить врага, - добавил спикер.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что за город Бахмут каждый день идут жестокие бои, а оккупанты при этом даже не забирают трупы своих убитых солдат.