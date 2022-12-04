В ВСУ объяснили, почему россия перестала запускать по Украине иранские дроны-камикадзе

Российская армия перестала применять против Украины иранские беспилотники Shahed-136 не потому, что потратила весь запас, а потому, что эти БПЛА не выдерживают наступивших холодов.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

По его словам, иранские дроны-камикадзе сделаны из пластика и других неморозостойких материалов.

В настоящее время наблюдаются только тренировочные полеты российских бомбардировщиков с отработкой дозаправки в небе, а запуск дронов-камикадзе прекратился.

Как известно, с 17 ноября в Украине не фиксируют применение российскими военными иранских дронов-камикадзе.