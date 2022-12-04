ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Враг обстрелял жителей Херсона, находившихся на лодке, погибла

Уже 285-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 4 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 декабря.

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01:35 В воскресенье, 4 декабря, российские военные обстреляли автоматной очередью лодку в акватории Днепра и ранили 65-летнюю женщину, жительницу Херсона, в результате чего она погибла.

Об этом сообщил горсовет Херсона.

«4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила, сообщают в отделе по гражданской защите г.Херсона горсовета. Мужчина не пострадал», - говорится в сообщении городских властей.

01:05 Литва отправила Вооруженным Силам Украины, более 9 месяцев борющимся с полномасштабным вторжением страны-агрессора России, партию 155-мм боеприпасов для артиллерии. Такая военная помощь была необходима украинским военным.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своем аккаунте в Twitter . Передача пакета помощи защитникам Украины состоялась в воскресенье, 4 декабря.

«Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии», - написал глава ведомства.

00:34 В Запорожье прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщают местные паблики.