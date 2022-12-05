Администрация Байдена и Конгресс разрабатывают альтернативный законопроект о признании рф государством-террористом

Администрация Президента США работает с Конгрессом над формой законопроекта, который позволит признать рф государством-террористом.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

– Мы постоянно рассматриваем разные меры, которые мы можем принять, чтобы, в случае необходимости, усилить давление. Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием определения государства-спонсора терроризма. Мы ищем - работаем с Конгрессом над тем, как двигаться дальше, чтобы прийти к тому же результату, - сказал Блинкен.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Позже в МИД Украины объяснили, почему США не спешат с таким признанием статуса рф.