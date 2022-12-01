Россия просит Израиль не мешать перебрасывать вооружение из Сирии в Украину

Россия обратилась в Израиль с просьбой не вмешиваться и не препятствовать передаче ее «оборонительного оборудования» из Сирии в Украину.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на слова израильского чиновника в эфире Kan-11.

Израиль и россия уже давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве во избежание каких-либо столкновений, отношения стали напряженными после вторжения россии в Украину в начале этого года.

Израиль нанес сотни ударов по Сирии с целью помешать Ирану создать там военный плацдарм и прекратить поставки современного оружия ливанской террористической группировке «Хезболла», являющейся марионеткой Ирана.

В то же время рф предоставила тысячи военных и военную технику своему союзнику Сирии, поскольку режим борется за подавление гражданской войны.

В октябре СМИ сообщили, что рф сокращает свои силы в Сирии на фоне ограничений в поставках во время ее продолжающейся войны в Украину, включая отмену поставок Дамаска системы противовоздушной обороны С-300, которая являлась основной угрозой для операций ВВС Израиля в стране.

Оказывая гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики неоказания военной помощи Украине после вторжения российских войск 24 февраля, включая системы, которые могут помочь ему перехватить российские ракетные атаки и атаки беспилотников.

Одной из главных причин такой политики есть стратегическая потребность Израиля сохранить свободу операций в Сирии.

Однако в последнее время Иерусалим, похоже, стал более привержен идее поставки оборонного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники.

Непонятно, сменит ли курс на войну вероятный новый премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Напомним, как сообщалось, что Израиль может дать Украине современное оружие, если россия получит от Ирана ракеты