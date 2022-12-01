Япония также вводит предельную цену на российскую нефть

Япония установила предельную цену на российскую сырую нефть с 5 декабря, но импортируемая с завода «Сахалин-2» сырая нефть будет исключена из ограничений.

Об этом со ссылкой на заявление правительства Японии сообщает Reuters.

Это решение правительства было принято после соглашения стран G7 и Австралии 2 декабря об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель как шаг по наложению санкций на москву за войну против Украины.

Исключение по сырой нефти из дальневосточного российского проекта «Сахалин-2», в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, сделано «в свете энергетической безопасности Японии», говорится в сообщении правительства.

О дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позже.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабой позицией решения по предельным ценам на российскую нефть, поскольку установленные прайсы не будут оказывать значительного влияния на бюджет российской федерации, что позволит стране-агрессору продолжать войну.