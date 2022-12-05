В британской разведке рассказали о сокращении вылетов авиации оккупантов

За последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось из-за высокой угрозы со стороны украинского ПВО и ухудшения погодных условий.

Об этом говорится в возведении британской разведки, опубликованном Министерством обороны Великобритании.

Отмечается, что сейчас российские самолеты предположительно выполняют десятки вылетов в день по сравнению с показателем до 300 вылетов в день в марте.

В настоящее время россия потеряла более 60 самолетов на войне в Украине, вероятно, включая дополнительные истребители-бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 на прошлой неделе.

«Уменьшение количества вылетов, вероятно, является результатом длительной высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничения количества часов полета российских самолетов и ухудшения погодных условий», - говорится в сводке.

Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать низкие темпы наземных ударов из-за плохой зимней погоды.