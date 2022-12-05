В британской разведке рассказали о сокращении вылетов авиации оккупантов

За последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось из-за высокой угрозы со стороны украинского ПВО и ухудшения погодных условий.
Об этом говорится в возведении британской разведки, опубликованном Министерством обороны Великобритании.
Отмечается, что сейчас российские самолеты предположительно выполняют десятки вылетов в день по сравнению с показателем до 300 вылетов в день в марте.
В настоящее время россия потеряла более 60 самолетов на войне в Украине, вероятно, включая дополнительные истребители-бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 на прошлой неделе.
«Уменьшение количества вылетов, вероятно, является результатом длительной высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничения количества часов полета российских самолетов и ухудшения погодных условий», - говорится в сводке.
Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать низкие темпы наземных ударов из-за плохой зимней погоды.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 05 December 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KEWi93TjT1— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 5, 2022