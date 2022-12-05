На деоккупированных территориях Николаевщины продолжают документировать военные преступления россиян

На деоккупированной территории Николаевской области прокуроры совместно со следователями СБУ в области продолжают документировать последствия российской военной агрессии.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Так, правоохранители осуществили осмотры очередных мест дислокации военнослужащих страны – агрессора – Снигиревского дома творчества детей и юношества, и одного из частных жилых домов в городе Снигиревка, владельцы которого эвакуировались на подконтрольную Украине территорию.

Отходя, оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в частности фотографии, военную форму, надписи на стенах и школьных досках, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.

Все изъятое будет направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Кроме того, прокурорами допрошены жители села Новопетровка Широковской территориальной громады относительно преступлений, совершенных оккупантами.

Устанавливаются все обстоятельства совершения оккупантами военных преступлений, досудебные расследования продолжаются в рамках уголовных производств, начатых по фактам нарушений законов и обычаев войны (части 1, 2 статьи 438 УК Украины).