С началом рабочей недели в Украине повысилось потребление электроэнергии, дефицит сохраняется

На 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
«В течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. Утром понедельника диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране», – говорится в сообщении.
В Укрэнерго напомнили, что в случае несоблюдения лимитов потребления, вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго, список которых здесь.
«Впереди у всех нас непростой отопительный сезон. В результате российских ракетных ударов энергосистема страны потерпела существенные повреждения. Ремонтные бригады «Укрэнерго» вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают на восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования», – подытожили в компании.