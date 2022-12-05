С началом рабочей недели в Украине повысилось потребление электроэнергии, дефицит сохраняется

На 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

«В течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. Утром понедельника диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране», – говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что в случае несоблюдения лимитов потребления, вводятся аварийные отключения. Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго, список которых здесь.