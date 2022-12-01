В рф вводят тотальный контроль военнообязанных и ограничивают их права

В рф создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ГУР отмечают, что главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации. По окончании разработки системы ее объединят с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы «Мигрант» (для учета нерезидентов и желающих изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛС, Роскадастра, Росрегистра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов.

«После ввода в эксплуатацию эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации. Это гарантирует получение повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме СМС-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей. После этого все они будут обязаны явиться в указанные сроки в места учета. Будет полностью закрыта возможность для военнообязанных покинуть территорию россии без специального разрешения. Также им ограничат возможность использования государственных услуг и сервисов. В случае необходимости лицам, подлежащим мобилизации, могут заблокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже к пенсионным накоплениям. Работодатели будут информироваться об обязательности определенных действий в отношении избегающих мобилизации», – пояснили в ГУР МО.

Система должна заработать до начала февраля февраля 2023 года.

Одновременно на временно оккупированных территориях Украины оккупанты вводят военный учет мужчин от 17 до 65 лет. Независимо от согласия конкретного лица, все они по умолчанию объявлены «гражданами рф», подлежащими призыву. Им запрещен выезд с места жительства, кроме эвакуации вглубь оккупированных территорий.