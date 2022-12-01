На Николаевщине из-за угрозы ракетных обстрелов всем 10 группам потребителей отключают электроэнергию

В Николаевской области в понедельник, 5 декабря, из-за возможных ракетных обстрелов всем 10 группам потребителей отключили электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «Николаевоблэнерго».

«Из-за вероятности ракетных обстрелов, поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений! » – сказано в сообщении.

Напомним, что с началом рабочей недели в Украине повысилось потребление электроэнергии, дефицит сохраняется.