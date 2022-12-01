На Херсонщине нашли еще тела нескольких жертв российских оккупантов

В Херсонской области зафиксировали убийства еще несколько мирных жителей.

Об этом сообщили в полиции региона.

Так, полиция расследует обстоятельства военного преступления, которое произошло в селе Республиканец Бериславского района. Там русские военные из танков открыли огонь по мирным людям. В результате один человек погиб, второй ранен.

Также оккупанты обстреляли территорию причала у водной станции, в результате чего загорелся мост через реку Кошева. На месте происшествия работали полицейские, под мостом обнаружившие остатки тела неизвестного мужчины, он погиб от взрывных ранений. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

Во время проведения стабилизационных мероприятий в селе Музыковка полицейским поступила информация, что во время оккупации населённого пункта российские военные убили местную жительницу. Во время беседы с жителями села удалось узнать, что у 48-летней женщины на улице возник конфликт с военным россиянами. А через день ее тело с признаками насильственной смерти у кладбища обнаружили односельчане.

Полиция устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в поле недалеко от села Заможное. Есть предположение, что погибший является 40-летним местным жителем, считавшимся пропавшим без вести. По словам местных и воинов ВСУ, поле, где обнаружили тело, заминированное российскими военными.

В пгт Нижние Сирогозы российские военные похитили и увезли в неизвестном направлении 53-летнего местного жителя. Оккупанты по-прежнему похищали мужчину и предлагали сотрудничество, но он не соглашался. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Еще российские военные открыли автоматный огонь по мирным людям, переправлявшимся на моторной лодке с левой на правый берег реки Днепр в Корабельном районе Херсона. В результате 75-летняя женщина получила огнестрельное ранение грудной клетки и скончалась.

Полиция документирует все преступления, совершенные российскими военными на территории Херсонской области. Это угон и расстрелы людей, обстрелы домов, атаки на школы и больницы. По всем фактам возбуждены уголовные производства.

Напомним, как жители Херсонщины рассказали детали казни оккупантами шестерых мужчин и девушки-подростка.