Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения с привлечением личного состава разных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на минобороны Азербайджана.

“Учения охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов… На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведения понтонных мостов через реки, а также высадки десанта в глубину условного противника”, - отмечают в министерстве.

Ранее Турция осудила действия Армении в Нагорном Карабахе и выразила поддержку Азербайджану.