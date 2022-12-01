В ВСУ рассказали о тактике оккупантов, продолжающих штурм Бахмута

В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет Лига.net.

По его словам, противник не оставляет попыток окружить Бахмут и атакует, прикрываясь огнем всех видов артиллерии и авиации. Он отметил, что украинская оборона держится, а ВСУ проявляют слаженность и наносят противнику серьезные потери.