В ВСУ рассказали о тактике оккупантов, продолжающих штурм Бахмута

В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет Лига.net.
По его словам, противник не оставляет попыток окружить Бахмут и атакует, прикрываясь огнем всех видов артиллерии и авиации. Он отметил, что украинская оборона держится, а ВСУ проявляют слаженность и наносят противнику серьезные потери.
- В Бахмуте идут самые жестокие и кровавые бои. Они сначала проходят всеми средствами поражения, а затем разбиваются на маленькие группы по 10-15 человек и пытаются проникнуть в наши боевые порядки, но воины держатся, - сказал Череватый.