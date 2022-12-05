Зеленский: Украина никогда не получала разведданные от западных партнеров о полномасштабном вторжении россии

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры никогда не предоставляли Украине разведывательные данные о предстоящем широкомасштабном наступлении россии.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times.

Президент подчеркнул, что западные официальные лица лишь публично предупреждали Киев о нападении рф, однако конкретных материалов не предоставляли.

«Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут с того или иного направления», — сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Кулеба объяснил, почему в США не хотят признавать россию страной-спонсором терроризма.