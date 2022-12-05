Запасы высокоточных ракет в рф упали до критического низкого уровня, - ГУР

Запасы высокоточного ракетного вооружения в рф упали до критического низкого уровня.

Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

– Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт, очередную террористическую атаку, подчеркиваю - на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители. И это еще раз повод всему миру задуматься о признании россии государством спонсором терроризма и террористическим государством. Да, это один из массированных обстрелов, - отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям уже упали до критического уровня. И не так много и не так часто Россия сможет себе позволить еще такие массированные террористические атаки против украинцев.

Он также напомнил, что разведка предусматривала очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы готовились к атаке.

– Украинские ПВО, противоракетная оборона готова, украинские энергетики готовы, ГСЧС – вся страна героически работает над сбиванием этих ракет, а во-вторых, над нейтрализацией последствий ударов, – заверил Юсов.

В то же время он отметил, что ракеты меньшего радиуса действия типа С-300 имеются в достаточном количестве у россиян, поэтому, к сожалению, прифронтовые города - Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы - могут и дальше страдать от действий врага.