«Министра образования Запорожской области» будут судить за заселение в школы оккупантов и принуждение учителей к «референдуму»

Колаборантка Елена Шапурова Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении руководителя созданного агрессором министерства образования Запорожской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в СБУ и в ОГП.

Находясь на должности, она занималась переформатированием образовательной системы региона под нужды страны-агрессора.

Установлено, что злоумышленница подписывала распоряжения, которыми передавала на баланс министерства внутренних дел рф здания украинских учебных заведений. Среди них – общеобразовательные школы и колледжи.

В дальнейшем враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок.

Задокументировано, что именно она передала подразделениям росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя.

Также коллаборантка передала захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования.

Кроме того, враждебная приспешница организовала масштабную агитационную кампанию за «присоединение» региона к составу россии. Во время массовых мероприятий лично призвала людей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу кремля.

Во время проведения фейкового плебисцита она пыталась принудительно вовлечь местных педагогов в незаконную деятельность «избирательных комиссий». В случае несогласия – угрожала «визитами» в застенки рашистов.

По данным следствия, коллаборанткой является бывший директор одного из учебных заведений в Мелитополе, которая после захвата города вступила в ряды местной «военно-гражданской администрации рф».

Там ее назначили руководить так называемым «департаментом образования», а впоследствии она возглавила «министерство».

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отметили, что злоумышленница находится на временно оккупированной территории юга Украины. Впрочем, сотрудники СБУ установили места ее пребывания и осуществляют комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против Украины.