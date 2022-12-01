Признак их деградации: В ГУР прокомментировали взрывы на российских аэродромах

За взрывы на российском аэродроме «Энгельс-1», где взрывом были повреждены два российских стратегических бомбардировщика, отвечает правительство российской федерации.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

– Могу разделить со всей страной хорошие новости, когда у террористов что-то пылает, это не может не вызвать позитива. Тем более, когда горят какие-то аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, убивающих мирных людей. Но все остальное после победы мы сможем поподробнее проговаривать. За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события — очередной признак деградации их, в том числе, и военной инфраструктуры. Все остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, – сообщил Юсов.

Как сообщалось на российских военных аэродромах в Саратовской области и под Рязанью произошли взрывы, повлекшие повреждение самолетов. По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Энгельсе и повредил два самолета Ту-95, также ранения получили два человека. А на аэродроме под Рязанью из-за взрыва погибли 3 человека, еще 6 пострадали, поврежден один самолет. Причиной взрыва назвали «возгорание бензовоза».